На Полтавщині чоловік вирощував на подвір'ї коноплю — поліція

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 0

На Полтавщині 34-річний чоловік вирощував на приватній ділянці понад 400 кущів марихуани. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Також, за даними правоохоронців, у підозрюваного вилучили і 250 грамів марихуани. Усі вилучені речові докази слідчі направили на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому може загрожувати від трьох до семи років ув'язнення.

За словами начальника Управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції Геннадія Пархоменка, наразі на Полтавщині тривають профілактичні заходи, спрямовані на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин та виготовленню наркотичних засобів і психотропних речовин.

Також у поліції закликають громадян повідомляти про осіб, які займаються незаконним вирощуванням наркотичних рослин або збутом наркотиків на території Полтавщини. Інформацію можна надавати на лінію «102» або надсилати повідомлення (фотографії, відео) у чат-бот на Telegram @Police102Poltava.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці патрульні виявили чоловіка, який вирощував у себе на подвір'ї коноплю.