Зґвалтування, тілесні ушкодження, пограбування: за 5 тижнів в області скоїли 5 злочинів проти дітей

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 0

За останні 5 тижнів, із 28 червня до 1 серпня, на Полтавщині було скоєно 5 злочинів щодо дітей. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Усі підозрювані у злочинах — чоловіки. Їм інкримінують кримінальні правопорушення проти статевої свободи і недоторканості, життя та здоров’я особи та проти власності.

Так, судитимуть мешканця Кіровоградщини, що нині проживає у Полтавській області. 36-річний чоловік споював свою 15-річну сусідку, а коли дівчина не могла чинити опір, ґвалтував її. Також підозрюваний побив свою співмешканку, яка стала свідком події. Наразі чоловік перебуває під вартою. Його підозрють у насильницьких діях сексуального характеру, вчинених повторно, та умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Спробував зґвалтувати 16-річну дівчину і 45-річний мешканець Миргородського району, який у стані алкогольного сп’яніння зайшов у будинок до дівчини. Неповнолітня почала чинити опір та змогла вирватися від ґвалтівника. Чоловік знаходиться під вартою, його підозрюють у замаху на вчинення дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи, які не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 ККУ).

На Лубенщині 55-річний чоловік намагався зґвалтувати 4-річну доньку своїх сусідів. Йому інкримінують насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 ККУ). Підозрюваний також перебуває під вартою.

32-річний мешканець Полтавського району відреагував на скаргу свого 6-річного сина та із пневматичної рушниці вистрілив у спину 8-річному сусідському хлопчикові. Травмована дитина перебуває у лікарні, а підозрюваний — під вартою. Його судитимуть за спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ).

Також 21-річному полтавцеві інкримінують розбій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Молодик на вулиці поблизу магазину погрожував кухонним ножем 16-річному хлопцеві і відібрав у нього гроші та особисті речі. Нападника затримали на місці злочину, зараз він перебуває під вартою.

У всіх цих кримінальних провадженнях наразі тривають слідчі дії.