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«Втратив брата, батька й дядька»: стало відомо коли у Кременчуці завершають облаштування «Алеї Пам’яті»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 599

На кожному портреті полеглого захисника з Кременчука розміщений QR-код

Наприкінці липня у парку Слави почали встановлювати «Алею Пам’яті» зі світлинами загиблих захисників з Кременчука. Спочатку облаштували портрети воїнів вздовж однієї сторони алеї. Й протягом тижня рідні та близькі загиблих шукали на портретах свої рідних: батьків, братів, синів.

—  Пам’ятаєте Давида? Ми з ним в одній школі навчалися, — промовив хлопчина до рідних.

Вони проходять алею вже вдруге. На запитання чи кого шукають, хлопець відповів:

— Так. Тато є, а ось брата та дядька немає.

Поруч проходить схвильована дівчина у пошуках світлини свого тата.

 

За пару тижнів біля портретів з’явилися вазони з квітами та жовто-блакитні прапорці зі словами любові до тих, кого вже неможливо обійняти.

Минулого тижня почали облаштовувати інший бік алеї.

На кожному портреті полеглого захисника з Кременчука розміщений QR-код. Перейшов за посиланням можна ознайомитися з історією військового/військової (наразі на сайті ведуться технічні роботи).

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, облаштування «Алеї Пам’яті» мають завершити до кінця цього тижня.

 

Нагадаємо, що на облаштування «Алеї Пам’яті» у квітні зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ. На початку серпня стало відомо, що на 2024 рік у Кременчуці збільшили обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — до 2,5 млн гривень. Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планували виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.

Раніше розглядали варіант розмістити «Алею Пам’яті» з фотографіями та інформацією про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, на площі Перемоги, біля міськвиконкому. Водночас йшла мова про встановлення у парку Слави пам’ятника «ДНК пам’яті».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла алея пам'яті парк Слави
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