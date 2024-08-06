Фотофакт: поліклініка на набережній більше не працює

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Поліклініка, що знаходилася у Кременчуці на набережній за адресою вул. Троїцька, 2, більше не працює. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили на дверях решітку та відповідне оголошення.

Лікарі повністю звільнили приміщення та приймають своїх пацієнтів у приміщенні першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського.

Що передувало

Наприкінці травня під час засідання виконавчого комітету міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що вузькопрофільні фахівці, які нині працюють у приміщенні колишнього стоматологічного відділення на Троїцькій 2, у майбутньому працюватимуть в іншому медичному закладі міста. За його словами, така реорганізація проводиться «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».

Кількома днями пізніше Малецький під час засідання виконкому заявив, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

У червні директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа підтвердив «Кременчуцькому Телеграфу», що медперсонал переселятимуть до першої лікарні. Також пан Середа додав, що про долю приміщення поліклініки йому не відомо.

Тоді ж працівники лікарні розповіли журналістам, що на звільнення приміщення їм дали три тижні, а приміщення, за їхніми словами, «потрібне Малецькому».

«Кременчуцький Телеграф» слідкуватиме за розвитком ситуації і тим, хто в подальшому отримає це приміщення.