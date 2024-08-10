На Кам'янському водосховищі чоловік незаконно наловив раків — патрульні склали на нього протокол

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Заборона на вилов раків триває до середини вересня, на період їх другої линьки

Учора, 9 серпня, на акваторії Кам'янського водосховища поблизу села Світлогірське інспектори рибоохоронпатруля затримали чоловіка за незаконний вилов раків. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За даними інспекторів, чоловік використав 14 безгосподарських раколовок загальною довжиною близько 100 м та наловив понад 50 раків.

Інспектори рибоохоронпатруля 56 раків випустили у воду, чим запобігли їхню загибель та нанесення збитків рибному господарству.

Патрульні склали акт виявлення та вилучення безгосподарських раколовок.

Нагадаємо, заборона на вилов раків діє до 20 вересня, на період другої линьки раків. За незаконний вилов громадянам загрожуватиме покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, за кожного спійманого рака порушник має сплатити компенсацію — 3332 гривні.