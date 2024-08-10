Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кам'янському водосховищі чоловік незаконно наловив раків — патрульні склали на нього протокол

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 187

 

Заборона на вилов раків триває до середини вересня, на період їх другої линьки  

Учора, 9 серпня, на акваторії Кам'янського водосховища поблизу села Світлогірське інспектори рибоохоронпатруля затримали чоловіка за незаконний вилов раків. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За даними інспекторів, чоловік використав 14 безгосподарських раколовок загальною довжиною близько 100 м та наловив понад 50 раків. 

Інспектори рибоохоронпатруля 56 раків випустили у воду, чим запобігли їхню загибель та нанесення збитків рибному господарству.

Патрульні склали акт виявлення та вилучення безгосподарських раколовок.

Нагадаємо, заборона на вилов раків діє до 20 вересня, на період другої линьки раків. За незаконний вилов громадянам загрожуватиме покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, за кожного спійманого рака порушник має сплатити компенсацію — 3332 гривні.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронпатруль
Теги: раки браконьєрство заборона на вилов полтавський рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх