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Відсьогодні набуває чинності заборона на вилов раків: порушники заплатять штраф за кожну спійману особину

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 232

 

Триватиме заборона до середини серпня, на період линьки раків

Відсьогодні на Полтавщині набирає чинності заборона на вилов раків. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Триватиме ця заборона півтора місяці — із 5 серпня до 20 вересня, у період другої линьки раків.

За незаконний вилов громадянам загрожуватиме покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, за кожного спійманого рака порушник має сплатити компенсацію — 3332 гривні.

 

Проте після закінчення дії заборони на вилов раків все одно встановлюються певні обмеження:

  • у межах Кременчуцького водосховища мінімальний розмір спійманого рака має бути не менше 11 см, а в інших водоймах області — не менше 10 см;
  • протягом доби одна людина може зловити не більше 30 раків.

Крім того, у темний період доби (на годину пізніше після заходу сонця та на годину раніше до його сходу) забороняється ручне збирання раків із підсвічуванням поблизу водойм.

Нагадаємо, це вже друга заборона на вилов раків за цей рік. Попередня завершилася 30 червня і тривала понад пів року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: раки заборона на вилов
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