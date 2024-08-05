На Полтавщині двоє неповнолітніх мотоциклістів спричинили аварію — поліція

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У результаті зіткнення одного з хлопців госпіталізували до лікарні

У суботу, 3 серпня, близько 23.30 у селі Мачухи поблизу Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 15-річний підліток на мотоциклі Geon врізався у припаркований на узбіччі мотоцикл Spark, на якому сидів 17-річний хлопець.

В результаті зіткнення постраждав 17-річний мотоцикліст — його із травмами ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними поблизу Кременчука зіткнулися легковик та мотоцикл. В результаті аварії двоє людей постраждали.