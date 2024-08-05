«Славутич письменний» — вийшла нова книга кременчуцьких літераторів

Вийшла друком нова книга від спілки літераторів «Славутич» Кременчук під назвою «Славутич письменний». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки.

До книги увійшли твори 14 авторів, серед яких, як відомі кременчуцькі письменники, так і члени спілки, які проживають в інших містах України.