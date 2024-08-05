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Кременчук, Культура

«Славутич письменний» — вийшла нова книга кременчуцьких літераторів

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 89

Презентація книги запланована на 11 серпня

Вийшла друком нова книга від спілки літераторів «Славутич» Кременчук під назвою «Славутич письменний». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки. 

До книги увійшли твори 14 авторів, серед яких, як відомі кременчуцькі письменники, так і члени спілки, які проживають в інших містах України.

До уваги читачів на 160 сторінках видання представлено прозу різних жанрів: містику та філософію, життєві замальовки та вигадані світи, воєнну тематику та кохання, — йдеться у повідомленні.
 

Презентація збірки відбудеться 11 серпня о 14.00 в актовій залі Кременчуцької бібліотеки для дорослих за адресою вул.Європейська 66/13.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: літератори письменники спілка літераторів книга Славутич
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