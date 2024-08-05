«Славутич письменний» — вийшла нова книга кременчуцьких літераторів

Вийшла друком нова книга від спілки літераторів «Славутич» Кременчук під назвою «Славутич письменний». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки.
До книги увійшли твори 14 авторів, серед яких, як відомі кременчуцькі письменники, так і члени спілки, які проживають в інших містах України.
Презентація збірки відбудеться 11 серпня о 14.00 в актовій залі Кременчуцької бібліотеки для дорослих за адресою вул.Європейська 66/13.
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