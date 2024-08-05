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На Полтавщині смертність у чотири рази перевищує народжуваність — статистика

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 116

 

Рівень народжуваності за останні сім років в Україні скоротився приблизно вдвічі  

На Полтавщині та загалом по Україні у першому півріччі 2024 року рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності. Такі дані статистики наводить моніторинговий центр Опендатабот.

Так у перші шість місяців на Полтавщині народилися 2897 малюків. Набйльше немовлят народилося у столиці, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найнижчий показник народжуваності на Херсонщині — 221 дитина. Крім того, на Луганщині за цей час не зареєстрували жодного новонародженого.

 

Також тенденція на зниження народжуваності спостерігається протягом останніх років. Якщо за перші шість місяців року в Україні народилися 87 655 немовлят, то у 2018 році за аналогічний період цей показник був майже вдвічі більшим — 164 287 малюків.

Кількість померлих за ці пів року приблизно у чотири рази вища — на Полтавщині зафіксували 11 490 смертей. Найбільше їх у Дніпропетровській і Харківській областях та у Києві.

 

Усього по Україні смертність перевищила народжуваність приблизно на 35% — всього зареєстрували 250 972 випадки.

За даними статистики, найвища смертність протягом першого півріччя в Україні була зафіксована у 2021 році — 349 041 випадок.

Нагадаємо, статистика зазначає, що за останні кілька років кількість студентів у вишах області зросла.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: статистика народження смертність
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