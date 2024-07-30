Кількість студентів у вишах Полтавщини зросла за останні роки — статистика

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Станом на початок навчального року 2023/24 чоловіків студентів було більше, аніж жінок

Станом на початок навчального року 2023/24 у закладах вищої освіти Полтавщини навчалось 41 тис. 174 студентів. У порівнянні з початком освітнього процесу у вишах області станом на 2021 рік ця цифра зросла у 1,4 раза. Про це стало відомо зі статистики Головного управління статистики Державної служби статистики України у Полтавській області.

Відомо, що у навчальному році 2021/22 кількість студентів складала 29 тис. 895 осіб. Вже у наступному році кількість здобувачів освіти зросла до понад 35 тисяч.

Кількість тих, кого прийняли до вишів і вони вперше здобували освіту, також цьогоріч зросла у порівнянні з попередніми навчальними роками: з 6 тис. 180 осіб (станом на початок 2021/22) до 9 тис. 258 осіб (станом на початок 2023/24).

У цьому році чоловіків студентів було більше, аніж жінок — 54% проти 46%. На кінець 2023 року з закладів вищої освіти випустили 7 тисяч 629 фахівців, найбільше — бакалаврів.

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