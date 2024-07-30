У Полтавській області БЕБівці викрили харків’янина, який займався незаконним збутом цигарок

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили харків’янина, який налагодив незаконне зберігання та продаж тютюнових виробів, повідомила пресслужба БЕБ 30 липня.

Слідство встановило, що 39-річний чоловік незаконно закуповував великі партії тютюнових виробів та збував їх без спеціальних дозвільних документів. Незаконно виготовлену продукцію він зберігав у власному будинку.

Під час обшуків детективи вилучили сигарети без марок акцизного податку, електронні сигарети та рідини до них в асортименті на загальну суму понад 4 млн грн. На вилучену продукцію накладено арешт, а матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ на Полтавщині завершило досудове розслідування щодо організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту подрібненого тютюну.