Стало відомо, коли «Кремінь» зіграє з «Олімпією» у першому попередньому етапі Кубка України з футболу

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 93

Більшість матчів відбудуться третього серпня

«Кремінь» з Кременчука розпочне свій шлях у Кубку України сезону-2024/2025 матчем проти аматорського клубу «Олімпія» з Савинців. Гра відбудеться 4 серпня на стадіоні «Молодіжний» у Полтаві. Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів першого попереднього етапу турніру сезону-2024/2025, повідомляє офіційний сайт УАФ. Більшість матчів першого попереднього етапу відбудуться 3 серпня: Чернігів (Чернігів) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка). Чернігів. Стадіон «Юність». 12.00

Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Тарасівка). Одеса. ФСК «Іван». 12.00

Діназ (Вишгород) — Кудрівка (Кудрівка). Вишгород. Стадіон «Ювілейний». 13.00

Вікторія (Суми) — Металург (Запоріжжя). Суми. Стадіон «Ювілейний». 13.00

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь (Маріуполь). Горішні Плавні. Стадіон «Юність». 13.00

Локомотив (Київ) — Металіст 1925 (Харків). Київ. НТК ім. В. Баннікова. 13.00/14.00*

Куликів (Куликів) — Нива (Вінниця). Куликів. Стадіон «Арена Куликів». 14.00

Тростянець (Тростянець) — Полтава (Полтава). Тростянець. Стадіон ім. В. П. Куца. 15.00

Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький). Івано-Франківськ. Спорткомплекс ім. А. Гемби. 15.00

Вільхівці (Вільхівці) — Металіст (Харків). Вільхівці. Стадіон «Вільхівці Арена Парк». 16.00

Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр (Кам’янець-Подільський). Моршин. Стадіон «Медик». 16.00

Ужгород (Ужгород) — Прикарпаття (Івано-Франківськ). Ужгород. Стадіон «Авангард». 16.00

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ). Миколаїв (Львівська обл.). Міський стадіон. 16.00

Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці). Тернопіль. Міський стадіон. 17.00. 4 серпня зіграють: «Олімпія» (Савинці) — «Кремінь» (Кременчук). Полтава. Стадіон «Молодіжний». 13.00



«Пробій» (Городенка) — «Хуст» (Хуст). Городенка. Стадіон «Колос». 16.00. Нагадаємо, що дітей 2019 року народження запрошують до занять футболом у МФК «Кремінь».

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