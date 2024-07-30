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У Кременчуці розшукують зниклого Віктора Дремлюка

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 100

Він пішов з дому п'ять днів тому

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісно зниклого 66-річного мешканця Кременчука Віктора Дремлюка. Про зникнення чоловіка до поліції повідомили родичі.

Відомо, що Віктор Дремлюк 25 липня пішов з дому та не повернувся. 

Прикмети зниклого: на вигляд 55-60 років, зріст — 175-180 см, худорлявої статури, волосся коротке темне.

На момент зникнення був одягнений: чорні джинси, чорні мокасини, синьо-чорна сорочка в клітинку.

Тих, кому відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки Віктора Дремлюка, поліція просить повідомити її до Кременчуцького районного управління поліції за телефоном 0997933504 або на лінію 102.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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