На Полтавщині у будинку згорів чоловік — поліція

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Тіло загиблого виявили після того, як пожежу загасили

Сьогодні, 6 вересня, близько 01.00 у селі Жирківка на Полтавщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про загиблого до поліції повідомили рятувальники. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Загиблим виявився 64-річний власник будинку. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у селі Яроші у пожежі загинув чоловік.