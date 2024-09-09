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Учора у Кременчуці п'яний водій порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 170

 

Вміст алкоголю в організмі водія у 10 разів перевищував допустиму норму

Учора, 8 вересня, у Кременчуці п’яний водій порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від патрульних. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, спочатку патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW 320D. Інспектори намагалися його зупинити, але чоловік цього не зробив. Коли ж правоохоронцям врешті вдалося зупинити автомобіль, порушник намагався від патрульних втекти. 

У пресслужбі повідомляють, що порушником виявився 29-річний місцевий мешканець. У нього організмі виявили 2,15 проміле алкоголю, що у понад 10 разів перевищує допустиму нормую

 

На порушника патрульні склали адмінматеріали за:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);
  • ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку);
  • ч. 1 ст. 122 (Невиконання вимог дорожнього знаку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно нетвереза кременчужанка заявила, що її побили та намагались зґвалтувати — на жінку склали постанову про неправдивий виклик.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: патрульна поліція порушення ПДР п'яний водій
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