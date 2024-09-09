На Полтавщині потяг наїхав на жінку — поліція

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У Карлівці швидкісний пасажирський потяг Hyundai наїхав на 68-річну місцеву жительку, яка переходила залізничні колії. Жінка загинула. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 9 вересня.

Подія сталась 8 вересня близько 17.30. Жінка отримала не сумісні з життям травми, розповіли у поліції.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 липня, близько 23.00, у Полтаві на залізничній станції «Полтава Київська» поїзд збив 80-річного чоловіка.