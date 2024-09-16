До гасіння лісової пожежі на Полтавщині залучили пожежний потяг. Як повідомили о 12.21 у держпідприємстві «Ліси України», ситуація в області вкрай напружена.
Через надзвичайно сильні пориви вітру, вогонь швидко перекинувся на великі площі, включно з населеним пунктом. Постраждали приватні садиби та споруди, евакуювали місцевих мешканців та пасажирів залізничної станції.
До гасіння пожежі залучені сили та засоби філії «Полтавське лісове господарство», надзвичайників та пожежні потяги.
Нагадаємо, що займання виникло 15 вересня поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40. Його ліквідація триває й досі. Станом на ранок, 16 вересня, загальна площа пройдена вогнем сягала 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га. До гасіння пожежі було залучено 411 надзвичайників та 67 одиниць техніки.
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