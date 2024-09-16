До гасіння лісової пожежі на Полтавщині залучили пожежний потяг

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До гасіння лісової пожежі на Полтавщині залучили пожежний потяг. Як повідомили о 12.21 у держпідприємстві «Ліси України», ситуація в області вкрай напружена.

Через надзвичайно сильні пориви вітру, вогонь швидко перекинувся на великі площі, включно з населеним пунктом. Постраждали приватні садиби та споруди, евакуювали місцевих мешканців та пасажирів залізничної станції.

До гасіння пожежі залучені сили та засоби філії «Полтавське лісове господарство», надзвичайників та пожежні потяги.