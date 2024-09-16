Лісову пожежу на Полтавщині намагаються загасити майже пів тисячі надзвичайників

Рятувальники продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі на Полтавщині. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України 16 вересня.
Рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотяга сполученням «Полтава-Кобеляки». Місцева влада евакуювала 7 мешканців с. Маньківка. Попередньо, пошкоджені приватні будинки та споруди, кількість встановлюється.
До гасіння пожежі залучено 411 надзвичайників та 67 одиниць техніки.
Нагадаємо, що займання виникло 15 вересня поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40. У соцмережах, посилаючись на NASA, візуалізують масштаби пожеж під Полтавою так:
Також учора близько 18.30 під Полтавою загорілось сміттєзвалище.
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