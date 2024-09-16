У Полтавському ОТЦК та СП прокоментували затримання чоловіка у Кременчуці

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що 14 вересня у Кременчуці чоловіка зупинили в рамках «адміністративного затримання». Про це ТЦК написали на своїй facebook-сторінці.
Нагадаємо, 14 вересня у соцмережах почали поширювати відео, на якому видно, як невідомі намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус. За словами очевидців, чоловік намагався втекти.
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