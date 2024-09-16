У Полтавському ОТЦК та СП прокоментували затримання чоловіка у Кременчуці

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 56

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що 14 вересня у Кременчуці чоловіка зупинили в рамках «адміністративного затримання». Про це ТЦК написали на своїй facebook-сторінці.

— Захист Української держави — це обов’язок кожного її громадянина. Кожен, хто ухиляється від виконання свого військового обов’язку, повинен зрозуміти: рано чи пізно поліція їх знайде, затримає і доставить в ТЦК. Це називається «адміністративне затримання», і так буде з кожним, хто тікає, ухиляється та порушує правила військового обліку. Як було, для прикладу, в Кременчуці 14 вересня та й відбувається щодня, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня у соцмережах почали поширювати відео, на якому видно, як невідомі намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус. За словами очевидців, чоловік намагався втекти.