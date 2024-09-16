Через негоду та несправності частина жителів Полтавщини залишилась без електроенергії

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 0

16 вересня частина жителів Полтавщини залишилась без електроенергії. Як повідомили у пресслужбі Укренерго, через негоду на ранок були знеструмлені 86 населених пунктів — у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях. Також на Полтавщині є знеструмлені з технічних причин споживачі.

Погодинні знеструмлення сьогодні не плануються, однак необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається. Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 16.00 до 22.00.

Нагадаємо, що за словами Кудрицького, відключення світла взимку будуть неминучими навіть за умови реалізації всіх планів з ремонту енергетичних об'єктів.