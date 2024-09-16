За тиждень у Кременчуці народилося 38 немовлят

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Більшість із них народилися в Кременчуцькому перинатальному центрі

За період з 9 по 15 вересня в Кременчуці на світ з'явилося 38 немовлят — 21 хлопчик та 17 дівчаток. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 29 дітей, серед яких 18 хлопчиків та 11 дівчаток. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилося 9 малюків — 3 хлопчики та 6 дівчаток.

Також повідомляється, що одна дитина народилася в родині переселенців, які знайшли притулок у Кременчуці.

Нагадаємо, у серпні у Кременчуці народилася рекордна кількість малюків із початку року — із 5 до 11 серпня у місті на світ з'явилася 41 дитина.