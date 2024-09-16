Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд у наступному році планує зменшити соціальні видатки на 50 мільярдів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 294 Коментарів: 2

 Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Пізно ввечері 13 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Проєкт передбачає скорочення соціальних видатків на 50 мільярдів гривень, зменшивши їх до 420,6 мільярда гривень. Ця інформація міститься в аналізі проєкту держбюджету на 2025 рік, опублікованому «Економічною правдою».

Більшість коштів, передбачених на соціальний напрямок, уряд планує витратити на дотацію Пенсійному фонду України — це 280,2 мільярда гривень. Другою за величиною статтею цих видатків є програма соціального захисту громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. На цю програму у 2025 році планується виділити 80,8 мільярда гривень.

На виплату житлових субсидій у 2025 році передбачено 42,32 мільярда гривень. Очікується, що ці субсидії отримають 2,8 мільйона домогосподарств.

Скорочення видатків на соціальний захист може бути пов’язане з тим, що у 2024 році на цю сферу було закладено більше коштів, ніж фактично витрачено. Тому в законопроєкті про зміни до держбюджету на цей рік передбачено скорочення деяких соціальних видатків.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже зацифровані та є у базах

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: бюджет соціальні виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 264
evil:
Сьогодні, 10:22

На себе видаики вони не скоротять 

 


2 0
1 060
Andron777:
Сьогодні, 10:28

Цитата: evil
На себе видаики вони не скоротять
Особливо на матеріальну допомогу фіолетовій шоблі. Їм же по 70 та 100 тис. грн це зубожіння, треба ще й матеріальну допомогу їм надавати...smirk


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх