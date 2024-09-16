Уряд у наступному році планує зменшити соціальні видатки на 50 мільярдів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 294 Коментарів: 2

Пізно ввечері 13 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Проєкт передбачає скорочення соціальних видатків на 50 мільярдів гривень, зменшивши їх до 420,6 мільярда гривень. Ця інформація міститься в аналізі проєкту держбюджету на 2025 рік, опублікованому «Економічною правдою».

Більшість коштів, передбачених на соціальний напрямок, уряд планує витратити на дотацію Пенсійному фонду України — це 280,2 мільярда гривень. Другою за величиною статтею цих видатків є програма соціального захисту громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. На цю програму у 2025 році планується виділити 80,8 мільярда гривень.

На виплату житлових субсидій у 2025 році передбачено 42,32 мільярда гривень. Очікується, що ці субсидії отримають 2,8 мільйона домогосподарств.

Скорочення видатків на соціальний захист може бути пов’язане з тим, що у 2024 році на цю сферу було закладено більше коштів, ніж фактично витрачено. Тому в законопроєкті про зміни до держбюджету на цей рік передбачено скорочення деяких соціальних видатків.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже зацифровані та є у базах.