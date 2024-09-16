15 вересня у Кременчуці горів вантажний фургон Fiat Ducato. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сповіщення про пожежу у провулку Зоряному надійшло до Служби порятунку о 22.39.
На місце події прибуло одне відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники встановили, що внаслідок пожежі згоріли бампер та ліва фара, а також пошкоджений відсік двигуна. Травмованих чи загиблих немає.
Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС. Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що в кінці серпня на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — автівка згоріла на місці.
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