У Кременчуці горів вантажний фургон Fiat Ducato

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15 вересня у Кременчуці горів вантажний фургон Fiat Ducato. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сповіщення про пожежу у провулку Зоряному надійшло до Служби порятунку о 22.39.

На місце події прибуло одне відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники встановили, що внаслідок пожежі згоріли бампер та ліва фара, а також пошкоджений відсік двигуна. Травмованих чи загиблих немає.

Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС. Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що в кінці серпня на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — автівка згоріла на місці.