На Полтавщині п'яний водій врізався в дерево: автівка згоріла на місці

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Сьогодні, 29 серпня, близько 00.40 у Карлівці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, п'яний 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Після цього автомобіль загорівся. Водієві вдалося самостійно вибратися з машини.

На п'яного водія правоохоронці склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а матеріали направили до суду. Водієві загрожує 17 000 гривень штрафу та позбавлення права керування автомобілем на рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за $300.