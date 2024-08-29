У Кременчуці застосували графік аварійних відключень — «Полтаваобленерго»

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Сьогодні, 29 серпня, із 14.35 у Кременчуці та на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Наразі аварійні відключення світла планують застосовувати до 1 черги споживачів.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня до 22.00 світло споживачам вимикатимуть по три черги. З 22.00 до 23.59 діятимуть 2 черги.

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.