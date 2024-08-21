У Кременчуці п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за $300

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 0

20 серпня близько 23.00, на проспекті Полтавському у Кременчуці патрульні зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результати огляду показали 1,94 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, водій запропонував патрульним $300 хабаря. Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчих, які нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці скутерист пив на очах у патрульних, а потім намагався від них відкупитися.