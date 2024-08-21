Навколо Деївської гори почали вирубувати дерева: комунальники вивчатимуть це питання

Жителі Кременчука скаржаться на те, що навколо Деївської гори невідомі почали вирубку дерев. Це відбувається «хаотично», «місяцями». Про це розповів депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчирян на засіданні комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.
— Можливо, вирубка йде на дрова. Тому що різні дерева вирубуються. І вирубуються біля стежок, щоб можливо було вивезти, — сказав депутат.
Комунальному підприємству «Благоустрій Кременчука» доручили вивчити це питання.
Нагадаємо, Служба безпеки викрила злочинну групу, яка хотіла підкупити співробітника СБУ для «кришування» незаконного бізнесу на Полтавщині.
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