Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові, повідомили у центрі переливання.
Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:
У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.
Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00. На вулиці Івана Мазепи, 8.
З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.
Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.
Нагадаємо, що журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.
А торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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