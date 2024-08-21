Митрополит Епіфаній закликав церкви в Україні «скинути російське ярмо» та запрошує УПЦ до діалогу

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, закликав православних українців звільнитися від впливу Росії та підкреслив, що ПЦУ відкрита до діалогу без жодних передумов з очільником УПЦ митрополитом Онуфрієм. Про це він заявив під час телемарафону.
Водночас Українська православна церква Московського патріархату не бажає діалогу з Православною церквою України про єднання.
Як він заявив, в ПЦУ відкриті й готові до діалогу про єдність.
Він нагадав, що схвалений Верховною Радою України закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з РФ, дає можливість усім релігійним структурам повністю звільнитися від контролю Москви.
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні.
А 16 серпня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ Онуфрія розпочати діалог про об'єднання.
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