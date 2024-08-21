Митрополит Епіфаній закликав церкви в Україні «скинути російське ярмо» та запрошує УПЦ до діалогу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 93

Українська православна церква поки не бажає вести діалог про єднання з Православною церквою України

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, закликав православних українців звільнитися від впливу Росії та підкреслив, що ПЦУ відкрита до діалогу без жодних передумов з очільником УПЦ митрополитом Онуфрієм. Про це він заявив під час телемарафону.

Водночас Українська православна церква Московського патріархату не бажає діалогу з Православною церквою України про єднання.

— Це виглядає трохи дивно, бо, починаючи з 2019 року, ми неодноразово зверталися, і я особисто, як настоятель Православної церкви України, і наш Священний синод, і Архієрейський собор, і Помісний собор, багаторазово ми зверталися, але ми отримали тільки ультиматум їхнього так званого собору, який відбувся у Феофанії, де, нам були поставлені умови, на які ми ніколи не погодимось. Це не є правдою, що ми не зверталися. Ми зверталися, але ми не чули з їхнього боку жодного конструктивного заклику до єдності, — наголосив Епіфаній.

Як він заявив, в ПЦУ відкриті й готові до діалогу про єдність.

— Але, знову ж таки, на сьогодні ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але, на жаль, вони не бажають навіть спілкуватися з нами, — пояснив Епіфаній.

Він нагадав, що схвалений Верховною Радою України закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з РФ, дає можливість усім релігійним структурам повністю звільнитися від контролю Москви.

— Ми, зі свого боку, знову і знову закликаємо усіх православних в Україні, якщо цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов, — сказав Епіфаній.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні.

А 16 серпня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ Онуфрія розпочати діалог про об'єднання.