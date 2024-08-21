Завтра графіки знеструмлення не застосовуватимуть

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Однак це не стосується планових відключень

Завтра, 22 серпня, графіки знеструмлення не застосовуватимуть, повідомляє пресслужба «Полтаваобленерго» з посиланням на «Укренерго».

— За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11.00 до 15.00, — йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання Укренерго обіцяє повідомляти додатково.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна ТУТ.

Однак це не стосується планових відключень, які «Полтаваобленерго» застосовує, задля ремонту на мережах.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії за відсутності форс-мажорів.