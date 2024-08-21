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До Дня Незалежності «На крилах надії України» провели незабутнє свято для дітей

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 4

На захід запросили дітей переселенців, для яких Кременчук став другим домом

Сьогодні, 21 серпня, в Кременчуці в одному з кафе відбулося велике дитяче свято, присвячене Дню Незалежності України. Організатори — громадська організація людей з обмеженими можливостями «На крилах надії України», запросили на захід 25 дітей різного віку, більшість з яких є вимушено переміщеними з рідних домівок й для яких Кременчук став новим домом.

Голова організації Марина Нестеренко привітала всіх присутніх з прийдешнім святом та запропонувала поринути у світ веселощів, творчості та патріотизму.

— Вітаю всіх з Днем Незалежності! Сьогодні ми для вас підготували яскраві конкурси, цікаві майстер-класи та незабутні виступи.Все це подарує вам справжнє свято, наповніть гордістю за свою країну та надією на світле майбутнє, — сказала пані Марина.

 На заході був присутній військовослужбовець Сергій Захожий, який також привітав дітей й зазначив, що військові боронять рідну землю заради того, щоб діти жили під мирним небом у вільній незалежній країні.

— Щоб ви розуміли, День Незалежності — це як для кожного з вас День народження. Це головне свято! Тому вітаю вас й бажаю жити під мирним небом в рідній країні! Любіть Україну та робіть все, щоб вона розквітала. За вами — майбутнє держави! — сказав Сергій Захожий.

Приємним сюрпризом для дітей став виступ бандуристки Тетяни Муратової, яка приїхала з Маріуполя й зараз живе в Кременчуці. Жінка подарувала дві композиції на вірші Тараса Шевченка «Думи мої думи» та «Про благодатну долю України», а також розповіла про музичний інструмент, на якому грає.

 

А далі були ігри з аніматорами, смачні частування, дискотека й подарунки від спонсорів.

Діти чудово провели час, пішли додому з масою позитивних емоцій та вдячністю за незабутнє свято, яке для них організувала ГО «На крилах надії України».

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Автор: Мирослава Українська
Теги: День незалежності Свято ГО "На крилах надії України" ВПО На крилах надіїї України
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