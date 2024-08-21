До Дня Незалежності «На крилах надії України» провели незабутнє свято для дітей

Сьогодні, 21 серпня, в Кременчуці в одному з кафе відбулося велике дитяче свято, присвячене Дню Незалежності України. Організатори — громадська організація людей з обмеженими можливостями «На крилах надії України», запросили на захід 25 дітей різного віку, більшість з яких є вимушено переміщеними з рідних домівок й для яких Кременчук став новим домом.
Голова організації Марина Нестеренко привітала всіх присутніх з прийдешнім святом та запропонувала поринути у світ веселощів, творчості та патріотизму.
На заході був присутній військовослужбовець Сергій Захожий, який також привітав дітей й зазначив, що військові боронять рідну землю заради того, щоб діти жили під мирним небом у вільній незалежній країні.
Приємним сюрпризом для дітей став виступ бандуристки Тетяни Муратової, яка приїхала з Маріуполя й зараз живе в Кременчуці. Жінка подарувала дві композиції на вірші Тараса Шевченка «Думи мої думи» та «Про благодатну долю України», а також розповіла про музичний інструмент, на якому грає.
А далі були ігри з аніматорами, смачні частування, дискотека й подарунки від спонсорів.
Діти чудово провели час, пішли додому з масою позитивних емоцій та вдячністю за незабутнє свято, яке для них організувала ГО «На крилах надії України».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.