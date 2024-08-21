Відсьогодні біженці з Полтавщини в Угорщині втратять держдопомогу — нові правила

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Відтепер на держдопомогу (субсидії на житло та соціальну допомогу) в Угорщині можуть розраховувати лише біженці з областей, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення, пише BBC. Такими є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Київська, а також Київ і Крим.

Тобто жителі Полтавщини залишаться без держдопомоги.

Щомісяця список оновлюватиметься.

В Угорщині одержали притулок 31 тисяча громадян України.