Відсьогодні біженці з Полтавщини в Угорщині втратять держдопомогу — нові правила

Відтепер на держдопомогу (субсидії на житло та соціальну допомогу) в Угорщині можуть розраховувати лише біженці з областей, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення, пише BBC. Такими є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Київська, а також Київ і Крим.
Тобто жителі Полтавщини залишаться без держдопомоги.
Щомісяця список оновлюватиметься.
В Угорщині одержали притулок 31 тисяча громадян України.
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