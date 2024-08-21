Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 22 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20

вул. Івана Приходька, 19-73

пров. Літературний, 4. З 8.00 до 17.00 вул. 29 Вересня, 8

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Вагонна, 10-32

вул. Гайдамацька, 80

вул. Івана Мазепи, 28

вул. Ігоря Сердюка, 27-33

вул. Київська, 58-62

вул. Кохнівська, 63-108

вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 8, 11/29, 18

вул. Майора Борищака, 6/20, 9

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Полковника Гегечкорі, 26А

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138

вул. Софіївська, 75

вул. Тараса Бульби, 12

вул. Чумацький Шлях, 87-123

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пр. Житлобудівний, 3-20/11

пр. Ополченський, 6-14

пров. Гарматний, 3-22

пров. Деповський, 1-23

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Межовий, 9,23

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

вул. Щаслива, 2-40.

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