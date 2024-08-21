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Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 174

  

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 22 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20
  • вул. Івана Приходька, 19-73
  • пров. Літературний, 4.

З 8.00 до 17.00

  • вул. 29 Вересня, 8
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Вагонна, 10-32
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Івана Мазепи, 28
  • вул. Ігоря Сердюка, 27-33
  • вул. Київська, 58-62
  • вул. Кохнівська, 63-108
  • вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 8, 11/29, 18
  • вул. Майора Борищака, 6/20, 9
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • вул. Полковника Гегечкорі, 26А
  • вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138
  • вул. Софіївська, 75
  • вул. Тараса Бульби, 12
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • пр. Житлобудівний, 3-20/11
  • пр. Ополченський, 6-14
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Деповський, 1-23
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16
  • пров. Калиновий, 1-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Межовий, 9,23
  • пров. Новогеоргіївський, 10А
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
  • пров. Ударний, 2Б-16
  • пров. Фізкультурний, 1А-22
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • вул. Щаслива, 2-40.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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