Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 174
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 22 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 6.00 до 18.00
- пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20
- вул. Івана Приходька, 19-73
- пров. Літературний, 4.
З 8.00 до 17.00
- вул. 29 Вересня, 8
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Вагонна, 10-32
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Івана Мазепи, 28
- вул. Ігоря Сердюка, 27-33
- вул. Київська, 58-62
- вул. Кохнівська, 63-108
- вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 8, 11/29, 18
- вул. Майора Борищака, 6/20, 9
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б
- вул. Оксани Петрусенко, 18А
- вул. Полковника Гегечкорі, 26А
- вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138
- вул. Софіївська, 75
- вул. Тараса Бульби, 12
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- пр. Житлобудівний, 3-20/11
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Деповський, 1-23
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Межовий, 9,23
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- вул. Щаслива, 2-40.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.