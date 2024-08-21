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Полтавського блогера Заволоку, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, залишили під вартою до 3 жовтня

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 94

 

Захисник підозрюваного у скоєнні злочину проти ЗСУ клопотав про визначення застави, однак суд у цьому відмовив

Полтавському блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, а також образах честі й гідності військовослужбовця, виправдовуванні російської агресії та погрозах правоохоронцям, продовжили запобіжний захід. Про це йдеться у повідомленні Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє «Детектор Медіа».

Справу блогера Романа Заволоки передали до суду 15 листопада 2023 року. Строк цього запобіжного заходу мав би закінчитися 17 серпня 2024 року, однак його продовжили до 3 жовтня.

Однією з підстав для цього рішення стали доводи прокурора, який зазначав, що Заволока, перебуваючи на волі, може почати переховуватися від правоохоронців та незаконно повпливати на свідків у цій справі.

Також прокурор зауважив, що під час затримання чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Захисник підозрюваного клопотав про визначення застави як альтернативного запобіжного заходу, однак суд у цьому відмовив.

Нагадаємо, у серпні 2023 року широкого розголосу набув інцидент зі скандальним блогером — полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою, який цілеспрямовано шукав у Полтаві групи оповіщення ТЦК та СП, щоб зняти відео, як він ображає та принижує військовослужбовців. І потім виставляв ці відео у соцмережі.

Під час чергової провокації, 26 серпня 2023 року, Роман Заволока принижував та ображав старшого солдата Олександра Мацька, а потім плюнув у бік військовослужбовців. Він кепкував з тремтіння рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому: «Ти придурок, сам попався на гачок». Військовий згадує, як йому тоді вдалося утримати себе в руках.

— Це сталося буквально через місяць, як перевівся до ТЦК. Я тоді ще приймав заспокійливі після тяжкої контузії, тож був дуже спокійний. Заволока відверто чіплявся до військових та навмисно їх провокував. Я його попередив, що знімати військовослужбовців заборонено. Після чого він почав поводитися агресивно та неадекватно. Я викликав поліцію, бо ми не маємо права фізично затримувати цивільну людину. Він почув, що я викликаю правоохоронців й швиденько втік зі своїм товаришем, — розповів старший солдат.

29 серпня 2023 року співробітники спецпідрозділу поліції «КОРД» та СБУ затримали інстаграм-блогера і тренера Романа Заволоку, який принижував військових, викладаючи відео з цим у соцмережах. Судячи з відео з місця події, 27-річний інстаграм-блогер чинив опір і отримав травми під час затримання.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

Щодо провокатора Романа Заволоки відкрито декілька кримінальних проваджень і зараз тривають судові засідання.

Чому полтавський фітнес-блогер Заволока, який провокував військових, уникне мобілізації

Зазначимо, що за повідомленням речника Полтавського обласного ТЦК та СП, Роману Заволоці інкримінують важкі статті Кримінального кодексу, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікації дій країни-агресора. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП блогер ЗСУ арешт суд перешкоджання
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