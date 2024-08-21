Юні спортсмени Горішніх Плавнів взяли участь в Європейських юнацьких іграх

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Днями відбулася зустріч міського голови Дмитра Бикова з учасниками Європейських юнацьких ігор. Змагання відбулися в липні в Рендсбурзі (Німеччина). Команда баскетболістів із нашого міста посіла третє місце. А дзюдоїстки здобули два «золота». Учасники зустрічі поділилися враженнями від поїздки, розкрили деталі змагань.

Зустріч очільника Горішньоплавнівської громади Дмитра Бикова з представниками команд-учасниць Європейських юнацьких ігор, тренерами та батьками спортсменів відбулася 6 серпня. Міжнародні змагання проводилися 22-27 липня в німецькому місті Рендсбурзі. Їх учасниками стали представники восьми країн: Німеччини, Франції, України, Нідерландів, Польщі, Великобританії, Естонії. Змагалися в десяти видах спорту — бадмінтоні, баскетболі, гандболі, дзюдо, футболі, легкій атлетиці, греблі, плаванні, великому та настільному тенісі. Привітавши зібрання, міський голова наголосив, що «маємо прозвітувати перед громадою про участь спортсменів із Горішніх Плавнів у Європейських юнацьких іграх».

«Це юнацькі команди з баскетболу — хлопці та дзюдо — дівчата. Разом — 14 учасників, які дуже добре виступили, — зауважив міський голова. — Головне для мене, що це була спортивно-дипломатична місія: знайомство з новими друзями з Рендсбурга, інших європейських міст», — наголосив мер.

За словами Дмитра Бикова, наші юнацькі команди вперше брали участь у змаганнях такого рівня.

«Дуже важливо, щоб враження про українську молодь були найкращі, і ця мета досягнута. Багато біженців з України, які проживають зараз у Рендсбурзі, тепло зустрічали та підтримували наших спортсменів, щиро вболівали, — зазначив очільник громади. — Я переглядав відео, світлини про перебіг Європейських юнацьких ігор. Дуже сподобалася ця видовищна подія, де панувала неймовірно тепла атмосфера. Маємо використовувати потенціал розвитку міжнародної співпраці на рівні молоді під час спортивних змагань, культурних заходів. Це дозволяє долати кордони, об’єднуватися».

Керівницею делегації представників Горішніх Плавнів була заступниця міського голови Надія Угнічева.

«За дорученням очільника громади Дмитра Бикова мені випала така щаслива нагода, — зазначила вона. — Приємно, що наша молодь у разі необхідності намагається спілкуватися іноземною мовою».

«Продовжуйте наполегливо опановувати різні мови», — закликала молодь Надія Угнічева.

Вона наголосила, що «поїздка була корисною» і подякувала батькам спортсменів за виховання дітей, а міському голові — за надану представникам міста можливість стати учасниками міжнародних змагань. Тренер-викладач ДЮСШ №3 Іван Кравець зауважив, що «поїздка є дуже корисною у плані здобуття й вдосконалення спортивних умінь і навичок наших спортсменів та ознайомлення їх із культурним надбанням народів Європи».

«Місто Рендсбург подарувало нам багато приємних вражень, — розповів тренер. — Ми відвідали місцевий музей, басейн. Змагалися дуже гідно. Наша команда баскетболістів отримала третє призове місце серед шести команд-учасниць змагань. Хоча для неї це був перший досвід такого рівня. Ці змагання і для дітей, і для нас тренерів — велика подія».

Своїми враженнями від закордонної поїздки поділився дев’ятикласник школи № 1, баскетболіст Олександр Ковальський.

«Це були мої перші відвідини іноземної країни. Місто Рендсбург дуже красиве, вражає архітектурою. Ми були на дискотеці, знайомилися з особливостями кухні різних народів, — розповів юнак. — Я мав можливість не лише спробувати спілкування англійською, а й покращити свої навички гри у різних командах, познайомитися з ровесниками з Польщі, Німеччини. Та найголовніше — у цих змаганнях наша баскетбольна команда посіла третє місце. Я задоволений результатом».

Дзюдоїстка Софія Горяшина зауважила, що для неї це був не перший досвід змагань за кордоном.

«Мені все сподобалося — і тренування, і змагання, і спілкування. До нас було гарне ставлення, нам було комфортно, і ми зрозуміли, що не все так страшно. Я жила в німецькій родині, вона дуже мила, спілкувалася зі мною двома мовами: німецькою й англійською», — розповіла дівчина.

Від імені всіх батьків Тетяна Ружицька, мати спортсмена Григорія Ружицького, висловила вдячність міській адміністрації на чолі з Дмитром Биковим, тренеру Івану Кравцю за організацію поїздки дітей на змагання. «Це великий досвід і для дітей, і для тренерів. Наступного разу в них будуть ще кращі досягнення. Їм дуже сподобалося. Я знаю це зі слів свого сина», — зазначила Тетяна Ружицька.

«Тренуйтеся, а ми будемо прикладати максимум зусиль, аби організувати нові цікаві поїздки спортивно-культурного спрямування, щоб ви змогли проявити себе», — підсумував Дмитро Биков.