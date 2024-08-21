Юні спортсмени Горішніх Плавнів взяли участь в Європейських юнацьких іграх

Днями відбулася зустріч міського голови Дмитра Бикова з учасниками Європейських юнацьких ігор. Змагання відбулися в липні в Рендсбурзі (Німеччина). Команда баскетболістів із нашого міста посіла третє місце. А дзюдоїстки здобули два «золота». Учасники зустрічі поділилися враженнями від поїздки, розкрили деталі змагань.
Зустріч очільника Горішньоплавнівської громади Дмитра Бикова з представниками команд-учасниць Європейських юнацьких ігор, тренерами та батьками спортсменів відбулася 6 серпня. Міжнародні змагання проводилися 22-27 липня в німецькому місті Рендсбурзі. Їх учасниками стали представники восьми країн: Німеччини, Франції, України, Нідерландів, Польщі, Великобританії, Естонії. Змагалися в десяти видах спорту — бадмінтоні, баскетболі, гандболі, дзюдо, футболі, легкій атлетиці, греблі, плаванні, великому та настільному тенісі. Привітавши зібрання, міський голова наголосив, що «маємо прозвітувати перед громадою про участь спортсменів із Горішніх Плавнів у Європейських юнацьких іграх».
За словами Дмитра Бикова, наші юнацькі команди вперше брали участь у змаганнях такого рівня.
Керівницею делегації представників Горішніх Плавнів була заступниця міського голови Надія Угнічева.
Вона наголосила, що «поїздка була корисною» і подякувала батькам спортсменів за виховання дітей, а міському голові — за надану представникам міста можливість стати учасниками міжнародних змагань. Тренер-викладач ДЮСШ №3 Іван Кравець зауважив, що «поїздка є дуже корисною у плані здобуття й вдосконалення спортивних умінь і навичок наших спортсменів та ознайомлення їх із культурним надбанням народів Європи».
Своїми враженнями від закордонної поїздки поділився дев’ятикласник школи № 1, баскетболіст Олександр Ковальський.
Дзюдоїстка Софія Горяшина зауважила, що для неї це був не перший досвід змагань за кордоном.
Від імені всіх батьків Тетяна Ружицька, мати спортсмена Григорія Ружицького, висловила вдячність міській адміністрації на чолі з Дмитром Биковим, тренеру Івану Кравцю за організацію поїздки дітей на змагання. «Це великий досвід і для дітей, і для тренерів. Наступного разу в них будуть ще кращі досягнення. Їм дуже сподобалося. Я знаю це зі слів свого сина», — зазначила Тетяна Ружицька.
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