Вночі над Полтавщиною ППО збивала «Шахеди»

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Повітряну тривогу в області за ніч оголошували двічі

У ніч на 16 вересня Росія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». З 20.00 по 6.00 радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 56 ударних БпЛА (пуски із Курська та Єйська — РФ). Основний напрямок удару — Київщина. Про це повідомила пресслужба ПСУ.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 53 російські ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Повітряну тривогу в області за ніч оголошували двічі — з 21.58 по 4.31 та з 6.38 по 7.34.