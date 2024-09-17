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Рада підтримала у першому читанні збільшення податків

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 237

Збільшення податків принесе державному бюджету 58 млрд грн в 2024 році та 137 млрд в наступному

Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

«За» проєкт проголосував 241 депутат.

Що він передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП
  • авансові внески на АЗС
  • 1% на всіх форм ФОП 3 групи
  • 25% прибутку на фінустанови
  • помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році. 

Збільшення податків принесе державному бюджету 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд в наступному, написав депутат. Друге читання законопроєкту очікується у середині жовтня.

Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків депутати підтримали з другої спроби. На початку вересня парламент провалив голосування.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Документом передбачено, що бюджет отримає 30 млрд грн у 2024 році зі 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У 2025 році планувалося отримати 127 з 340 млрд грн. Основою для збільшення доходів бюджету мав стати військовий збір з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково мало дати бюджету 27,3 млрд грн цього року та 107,7 млрд грн — у наступному.

 Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. Увесь комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: податки Верховна Рада
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