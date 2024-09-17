Випускниця Кременчуцького військового ліцею Катерина Чемес отримала звання підполковника

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 335 Коментарів: 1

Після навчання у Кременчуці дівчина продовжила військовий шлях і подальшу освіту здобувала у Національній академії сухопутних військ

Випускниця Кременчуцького військового ліцею (нині — ліцей з посиленою військово-спортивною підготовкою) Катерина Чемес отримала звання підполковника. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів колишній очільник закладу освіти Володимир Поляков.

За його словами, Кременчуцький ліцей був першим в Україні серед інших військових ліцеїв, хто став набирати на навчання дівчат.

— І наші ризики виправдалися — ми першими побачили наших дівчат в званні «підполковник». Катюша, ти завжди впевнено йшла до своєї мети. І ми сподіваємося, що це черговий крок, який приведе тебе до генеральського звання, — говорить Поляков.

Після навчання Кременчуці Катерина продовжила здобувати військову освіту й у 2016 році закінчила загальновійськовий факультет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримала звання лейтенанта.

Нагадаємо, у 2010-му році «Кременчуцький Телеграф» уже писав про Катерину — тоді, під час навчання у військовому ліцеї, дівчина пробігла марафон довжиною у 42 км.