Випускниця Кременчуцького військового ліцею Катерина Чемес отримала звання підполковника

Після навчання у Кременчуці дівчина продовжила військовий шлях і подальшу освіту здобувала у Національній академії сухопутних військ
Випускниця Кременчуцького військового ліцею (нині — ліцей з посиленою військово-спортивною підготовкою) Катерина Чемес отримала звання підполковника. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів колишній очільник закладу освіти Володимир Поляков.
За його словами, Кременчуцький ліцей був першим в Україні серед інших військових ліцеїв, хто став набирати на навчання дівчат.
Після навчання Кременчуці Катерина продовжила здобувати військову освіту й у 2016 році закінчила загальновійськовий факультет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримала звання лейтенанта.
Нагадаємо, у 2010-му році «Кременчуцький Телеграф» уже писав про Катерину — тоді, під час навчання у військовому ліцеї, дівчина пробігла марафон довжиною у 42 км.
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