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Кременчук

Випускниця Кременчуцького військового ліцею Катерина Чемес отримала звання підполковника

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 335 Коментарів: 1

 

Після навчання у Кременчуці дівчина продовжила військовий шлях і подальшу освіту здобувала у Національній академії сухопутних військ

Випускниця Кременчуцького військового ліцею (нині — ліцей з посиленою військово-спортивною підготовкою) Катерина Чемес отримала звання підполковника. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів колишній очільник закладу освіти Володимир Поляков.

За його словами, Кременчуцький ліцей був першим в Україні серед інших військових ліцеїв, хто став набирати на навчання дівчат.

 

— І наші ризики виправдалися — ми першими побачили наших дівчат в званні «підполковник». Катюша, ти завжди впевнено йшла до своєї мети. І ми сподіваємося, що це черговий крок, який приведе тебе до генеральського звання, — говорить Поляков.

Після навчання Кременчуці Катерина продовжила здобувати військову освіту й у 2016 році закінчила загальновійськовий факультет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримала звання лейтенанта.

 

Нагадаємо, у 2010-му році «Кременчуцький Телеграф» уже писав про Катерину — тоді, під час навчання у військовому ліцеї, дівчина пробігла марафон довжиною у 42 км.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Поляков
Теги: звання підполковник військовий ліцей Володимир Поляков
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Коментарі: 1

170
Маэстро:
Сьогодні, 16:27

нічого не маю проти, але за вісім років (з 2016 по 2024) дослужитися з лейтенанта до підполковника, напевно, має величезні заслуги перед державою. В десантно штурмових військах. Ще цікаво булуо б дізнатися на яких посадах проходила службу, та яку посаду займає тепер.


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