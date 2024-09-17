На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через пориви вітру

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Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення

До кінця доби 17 вересня на Полтавщині синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили на facebook-сторінці Українського гідрометеорологічного центру.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.