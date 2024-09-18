Доходи Кременчука у 2025 році можуть зменшитись: попередні прогнози влади щодо бюджету

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 90

У міської влади є побоювання, що доходи Кременчуцької громади у 2025 році можуть зменшитись. Наразі проєкт бюджету ще не сформували, його депутати планують розглянути у другій половині листопада. Про це повідомила очільниця департаменту фінансів, заступниця міського голови Тетяна Неіленко на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики 18 вересня.

Нині департамент має зафіксований розмір мінімальної зарплати та реверсної дотації, яка у порівняні з попередньою сумою збільшилась на понад 10 млн гривень — з 124 млн 900 тисяч до майже 135 млн грн. Реверсна дотація потрібна для того, щоб «вирівнювати» фінансові спроможності усіх громад. Дотація передається з місцевих бюджетів до державного. За словами Неіленко, ці показники вже можна враховувати під час формування бюджету на наступний рік.

Все інше формується на макроекономічних державних показниках, але наразі місто їх не має, розповіла заступниця міського голови.

— Офіційно немає, тільки йдуть розмови, що нам буде закладена субвенція на відшкодування різниці тарифів нашим підприємствам, що надають послуги теплозабезпечення. Все інше у нас відсутнє, тому зараз щось сказати дуже важко, — сказала Неіленко.

Тарифи на комунальні послуги залишатимуть на рівні 24 лютого 2022 року. Бюджет громади депутати міської ради мають затвердити до 25 грудня.

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Нагадаємо, у 2023 році народні депутати підтримали законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Згідно із документом, «військовий» ПДФО громад спрямують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

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Раніше Кабмін заявляв, що рішення вилучення «військового» ПДФО дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі та витратити на оборонну промисловість країни. Асоціація міст України вважає, що рада «позбавляє захисників України та їх родини гарантованих Конституцією України прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням».

Через вилучення «військового» ПДФО очікувалось, що консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів мало б вистачати на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.