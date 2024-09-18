«Кременчук» поступився «Соколу» в овертаймі товариського матчу

18 вересня хокейний клуб «Кременчук» провів другий товариський матч проти столичного «Сокола», в якому основний час завершився з рахунком 4:4. У ході овертайму «Сокіл» зміг реалізувати момент, здобувши перемогу з рахунком 5:4.
Шайби за «Кременчук» закинули:
У воротах «Кременчука» зіграли обидва голкіпери: Кирило Кучер (перші 31 хвилину) та Микита Гордюшин (з 31-ї по 62-гу хвилину).
Учора «Кременчук» поступився «Соколу» з рахунком 0:2.
Нагадаємо, що у зв’язку із забороною оприлюднення інформації про проведення спортивних матчів на період воєнного стану, хокейний клуб «Кременчук» не анонсуватиме дату та час своїх матчів на офіційних ресурсах.
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