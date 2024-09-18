На Кременчуччині загинула свиня: підозрюють захворювання на африканську чуму

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У селі Вереміївка на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції, що у Семенівській громаді на Кременчуччині, загинула свиня з підозрою на африканську чуму. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

17 вересня комісія провела обстеження території та відібрала біологічний матеріал для проведення аналізу. Пізніше дослідження показало у відібраному матеріалі ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Відсьогодні на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції оголошено неблагополучною територією, також на території села встановлено карантин. Також на місці проводяться усі необхідні заходи задля локалізації та ліквідації захворювання.

Нагадаємо, у серпні від африканської чуми свині загинули у Пришибі.







