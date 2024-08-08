У Пришибі загинули свині, ймовірно, через африканську чуму — ДСНС

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7 та 5 серпня у двох приватних домогосподарствах Пришибської громади зареєстрували загибель свиней з підозрою на африканську чуму. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пришибської сільської ради № 6/2024 від 06.08.2024 року, випадок визначили, як надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня.

Нагадаємо, на початку серпня через африканську чуму свиней у Кременчуцькому районі оголошена карантинна зона.