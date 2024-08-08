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Фотофакт: біля Кременчуцького РТЦК облаштовують автостоянку

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 464

Сама ж стоянка розрахована на 4-5 машин

Біля Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки облаштовують кишеню для паркування. Нині невідомо, чи будуть місця виділені для військовослужбовців, або стоянку створюють для загального користування. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». 

Сама ж стоянка розрахована на 4-5 машин. 

Нагадаємо, у липні поряд з Кременчуцьким РТЦК створили «лаунж-зону». Роботи тривали протягом доби. Згідно з даними на Prozorro, облаштування зеленої зони обійшлося місту у 81 тис. грн.

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Автор: Телеграф Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП
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