Українці оскаржують штрафи від ТЦК у судах та зазвичай виграють такі справи

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З початку року до виконавчої служби були передані матеріали на стягнення понад 12 тисяч штрафів від ТЦК за порушення правил військового обліку

Українські суди з моменту набуття чинності нового закону про посилення мобілізації та відповідальності за порушення правил військового обліку розглянули 34 справи, в яких громадяни вимагали скасувати штрафи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Більшість українців виграли такі справи.

Такі дані наводить портал «Опендатабот».

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Як зазначається, до такого висновку дійшли аналітики після моніторингу за допомогою пошуковика у судовому реєстрі. Згідно з отриманими даними, у 30 справах суди стали на бік позивачів та скасували штрафні санкції, а у чотирьох справах підтвердили правомірність притягнення до адмінвідповідальності.

Більшість скасованих штрафів стосуються порушень, які вчинили до вступу в дію змін у законі про мобілізацію, який набрав чинності у травні 2024 року. Суди враховують факт того, що закон немає зворотної дії й тому не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими вимогами.

Зокрема, громадянин оскаржив штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК, якому за два тижні до того видали тимчасове посвідчення про взяття на облік. Ще в одному випадку чоловік прибув до ТЦК для уточнення даних та отримав штраф. У постанові ТЦК не довело вчинення правопорушення та пропустило терміни, через які за це можна було покарати.

Зазначається, що 20% позовів штрафи оскаржували через порушення процедури притягнення до відповідальності чи взагалі відсутність доказів скоєння правопорушення.

Штрафи стосуються порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП. Їх розмір становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас за підрахунками аналітиків, з початку року до виконавчої служби загалом були передані матеріали на стягнення понад 12 тисяч штрафів від ТЦК та СП за порушення правил військового обліку.

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Нагадаємо, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку віднедавна не потребує складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це було головною новацією закону № 3696-IX, ухваленого 9 травня 2024 року.

Раніше для того, щоб притягнути порушника до адмінвідповідальності, потрібна була його присутність, складання протоколу про адміністративне правопорушення й вже на підставі цього протоколу виносилася постанова, яка була підставою для стягнення штрафу. Наразі цю процедуру спростили й складати протокол вже не потрібно.

Розмір штрафу за порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП) становлять у період воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень. До порушення правил військового обліку відноситься й те, що вчасно, протягом 7 днів, людина стала на облік.