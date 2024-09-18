На Кременчуччині Оболонська сільрада має встановити межі гідрологічного заказника — прокуратура

Площа заказника, межі якого потрібно визначити та закріпити, становить 400 га
На Кременчуччині суд зобов’язав Оболонську сільську раду винести та закріпити межі гідрологічного заказника «Солоне». Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Гідрологічний заказник є об'єктом природно-заповідного фонду і розташований у заплаві річки Сула, поблизу села Наталенки, на території Оболонської громади. Площа заказника — 400 га.
У прокуратурі інформують, що відсутність реальних меж заказника унеможливлює збереження різноманіття ландшафтів та підтримання екологічного балансу. Також це призвело до безпідставного формування і реєстрації на території заказника земельних ділянок, які використовуються фізичними та юридичними особами всупереч вимог законодавства для ведення сільськогосподарського виробництва.
Позивачем у справі виступила Спеціалізована екологічна прокуратура. Розглядав справу Полтавський окружний адміністративний суд.
Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав Полтавську ОВА ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території Полтавського району.
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