На Кременчуччині Оболонська сільрада має встановити межі гідрологічного заказника — прокуратура

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Площа заказника, межі якого потрібно визначити та закріпити, становить 400 га

На Кременчуччині суд зобов’язав Оболонську сільську раду винести та закріпити межі гідрологічного заказника «Солоне». Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Гідрологічний заказник є об'єктом природно-заповідного фонду і розташований у заплаві річки Сула, поблизу села Наталенки, на території Оболонської громади. Площа заказника — 400 га.

У прокуратурі інформують, що відсутність реальних меж заказника унеможливлює збереження різноманіття ландшафтів та підтримання екологічного балансу. Також це призвело до безпідставного формування і реєстрації на території заказника земельних ділянок, які використовуються фізичними та юридичними особами всупереч вимог законодавства для ведення сільськогосподарського виробництва.

Позивачем у справі виступила Спеціалізована екологічна прокуратура. Розглядав справу Полтавський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав Полтавську ОВА ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території Полтавського району.