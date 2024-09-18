Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку: в Полтавському ОТЦК та СП роз'яснили деталі

Уточнено, що відстрочка не надається, якщо сукупний розмір заборгованості аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці
Пункт 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку. Водночас це не стосується батьків, які мають певну заборгованість зі сплати аліментів або взагалі їх не сплачують, не проживають разом з дітьми, та чоловіків, які виховують прийомну дитину, але рідний батько виплачує аліменти. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 18 вересня.
Уточнено, що відстрочка не надається, якщо сукупний розмір заборгованості аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці.
Нагадаємо, найбільше на Полтавщині добровільно оновлюють дані ті, хто має право на відстрочку або на бронювання. Про це повідомив речник Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня схвалила за основу законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.