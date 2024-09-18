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Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку: в Полтавському ОТЦК та СП роз'яснили деталі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 356

Уточнено, що відстрочка не надається, якщо сукупний розмір заборгованості аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці

Пункт 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку. Водночас це не стосується батьків, які мають певну заборгованість зі сплати аліментів або взагалі їх не сплачують, не проживають разом з дітьми, та чоловіків, які виховують прийомну дитину, але рідний батько виплачує аліменти. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 18 вересня. 

Уточнено, що відстрочка не надається, якщо сукупний розмір заборгованості аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці.

— Кожен військовозобов’язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов’язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву. Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, найбільше на Полтавщині добровільно оновлюють дані ті, хто має право на відстрочку або на бронювання. Про це повідомив речник Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня. 

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня схвалила за основу законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Автор: Телеграф Джерело фото: novyny.live
Теги: ТЦК та СП відстрочка
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