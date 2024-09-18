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Надзвичайні новини

На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 46-річного Сергія Шрамка

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 467

 

Чоловік може перебувати й на території інших областей

У Кременчуцькому районі розшукують зниклого безвіти 46-річного Сергія Шрамка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, Сергій — мешканець села Кам’яні Потоки. Востаннє рідні бачили його 17 вересня — він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 190 см, середняї статура, світле з сивиною волосся.

На момент зникнення міг бути одягнутий у чорні джинси та футболку, коричневі кросівки.

Також, за даними поліції, чоловік може перебувати на території сусідніх областей.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Сергія Шрамка, просять повідомити до правоохоронних органів за телефонами 0966905350, 102 або іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти Сергія Шамрая: рідні оголосили про винагороду


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклий безвісти
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