На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 46-річного Сергія Шрамка

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 467

Чоловік може перебувати й на території інших областей

У Кременчуцькому районі розшукують зниклого безвіти 46-річного Сергія Шрамка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, Сергій — мешканець села Кам’яні Потоки. Востаннє рідні бачили його 17 вересня — він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 190 см, середняї статура, світле з сивиною волосся.

На момент зникнення міг бути одягнутий у чорні джинси та футболку, коричневі кросівки.

Також, за даними поліції, чоловік може перебувати на території сусідніх областей.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Сергія Шрамка, просять повідомити до правоохоронних органів за телефонами 0966905350, 102 або іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти Сергія Шамрая: рідні оголосили про винагороду.



