На Полтавщині потонув 80-річний чоловік — поліція

У Великобудищанській громаді на Полтавщині у водоймі знайшли тіло 80-річного місцевого мешканця. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 16 вересня про зникнення чоловіка повідомили його рідні. За їх словами, 13 вересня він пішов з дому і не повернувся.
Про пошук зниклого розповів начальник відділення № 1 Миргородського райвідділу поліції Ростислав Ярошенко:
За даними правоохоронця, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, від початку року в області потонули 47 людей, з них 5 — діти.
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