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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині потонув 80-річний чоловік — поліція

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 330

 

Правоохоронці понад добу розшукували чоловіка як зниклого безвісти  

У Великобудищанській громаді на Полтавщині у водоймі знайшли тіло 80-річного місцевого мешканця. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 16 вересня про зникнення чоловіка повідомили його рідні. За їх словами, 13 вересня він пішов з дому і не повернувся. 

Про пошук зниклого розповів начальник відділення № 1 Миргородського райвідділу поліції Ростислав Ярошенко:

— Отримавши повідомлення про зникнення чоловіка, на його пошуки зорієнтували особовий склад та слідчо-оперативну групу нашого підрозділу. Також залучили офіцерів Великобудищанської громади, кінологів обласного управління зі службовими собаками, а також долучилась громадськість. 17 вересня близько 10.00 зниклого знайшли у водоймі поблизу села Вельбівка Миргородського району. На жаль — без ознак життя.

За даними правоохоронця, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, від початку року в області потонули 47 людей, з них 5 — діти.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: смерть загибель потонув
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