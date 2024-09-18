«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовий Микола Федяєв

Завтра, 19 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Федяєва. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув Микола 13 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України під час агресії російських військ.
У загиблого захисника лишилися мати, дружина та брат.
Прощання та поховання Миколи Федяєва відбудеться завтра, 19 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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